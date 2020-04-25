الصحة: تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 16299 .

وبلغ إجمالي حالات التعافي 2215 ، بعد تسجيل 166 حالة جديدة ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 136 ، وذلك بعد تسجل 9 حالات جديدة

بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.