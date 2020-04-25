تعرف على 8 مخالفات جديدة تتعلق بالوقاية ضد كورونا من أمانة الرياض

ضمن التصنيفات المستحدثة في 940
أوضحت أمانة منطقة الرياض المخالفات المشمولة في التصنيفات الجديدة التي استحدثتها في مركز الأمانة «940» المخصص لاستقبال البلاغات المتصلة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 .
وأكدت أمانة منطقة الرياض عبر «تويتر» أنها استحدثت 8 تصنيفات جديدة في مركز الأمانة 940 المخصصة لاستقبال البلاغات المتصلة بالوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى 8 مخالفات مشمولة في التصنيفات الجديدة.
ووفقًا لأمانة منطقة الرياض فإن المخالفات المشمولة في التصنيفات الجديدة هي:
1-عدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية (لبس الكمامة- القفازات- النظافة العامة) أو لمس المنتجات بطريقة مريبة.
2-عدم التزام المطاعم وما في حكمها بقرار منع تقديم الوجبات داخل المنشأة.
3-عدم نوفير المعقمات والمطهرات والقفزات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت.
4-عدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطلبات قبل تسليمها لمندوب التوصيل.
5-الزحام داخل المنشأة وعدم ترك مسافات بين المتسوقين.
6-تدني النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأت الغذائية.
7-مخالفة اشتراطات العمل خلال فترة منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
8-وجود باعة متجولين.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد شددت على التزام الأشخاص عند التسوق بـ٩ إرشادات وقائية لتسوق آمن وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها عدم الذهاب للتسوق إذا شعر الشخص بأعراض تنفسية، والتسوق عن طريق خدمة التوصيل المنزلي، واختيار الوقت المناسب وتجنب الازدحام واستعمال معقمات الأيدي.
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