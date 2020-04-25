فيديو وصور.. مشاهد توثق أول أيام رمضان لمرابطي الحد الجنوبي

من فوق قمم الجبال والمرتفعات
وثقت وزارة الحرس الوطني، جانبًا من حياة الجنود المرابطين وهم على الثغور في الحد الجنوبي في أول أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث يقضون يومهم على قمم الجبال ومرتفعات الحد الجنوبي بين الصوم والحراسة ومراقبة تحركات العدو والصلاة وتلاوة القرآن.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على موقع «تويتر» مقطع فيديو يرصد عدة مشاهد من حياة الجنود المرابطين، وبدا الجنود وهم في حالة الدفاع عن أرض الوطن، فيما ظهرت مجموعة منهم يفطرون بعد أذان المغرب، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة: «يحدث الآن في سناب وزارة الحرس الوطني.. تغطية لجنودنا المرابطين في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهم على الثغور في الحد الجنوبي، دفاعاً عن الوطن».
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