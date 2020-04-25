الحصيني: الحرارة تلامس الـ ٤٠ مئوية على عدد من مناطق اليوم السبت

توقَّع الباحث الفلكي، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون هناك ارتفاعات بدرجات الحرارة العظمى اليوم السبت على عددٍ من المناطق بالمملكة.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر توبتر، إنَّه وبإذن الله سيكون هناك ارتفاع في الحرارة العظمى ويتراوح من «5» الى «7» درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من «40» درجة مئوية.

‏كما بيَّن أن يوم الاثنين 9/4 سيطرأ تحسُّن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات.

‏ولفت الحصيني إلى أنَّه أيضًا سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على تبوك الشمالية والجوف وحائل.