بعد ارتفاعها ما بين 5 إلى 7 درجات
توقَّع الباحث الفلكي، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون هناك ارتفاعات بدرجات الحرارة العظمى اليوم السبت على عددٍ من المناطق بالمملكة.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر توبتر، إنَّه وبإذن الله سيكون هناك ارتفاع في الحرارة العظمى ويتراوح من «5» الى «7» درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من «40» درجة مئوية.
كما بيَّن أن يوم الاثنين 9/4 سيطرأ تحسُّن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات.
ولفت الحصيني إلى أنَّه أيضًا سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على تبوك الشمالية والجوف وحائل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: الحرارة تلامس الـ ٤٠ مئوية على عدد من مناطق اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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