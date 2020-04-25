أخبار السعودية اليوم.. بوفيهات ومحال الحلوى تعمل برمضان.. و«المطلق»: صلاة التراويح وراء أئمة في التليفزيون غير صحيحة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية اليوم السبت 25 أبريل 2020، أبرز الأخبار في المملكة منها السماح للبوفيهات ومحال الحلوى والفول بالعمل ضمن الأنشطة المسموح بها في شهر رمضان، والشيخ المطلق يوضح حكم صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين في التلفزيون، ووصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار حائل.

مصادر لـ«عاجل»: ضوابط للسماح للبوفيهات و«الكوفي شوب» والمخابز بالعمل في رمضان

قالت مصادر، لـ«عاجل»، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ستسمح للبوفيهات ومحال الحلوى والفول بالعمل، ضمن الأنشطة المسموح بالعمل في شهر رمضان المبارك.

الشيخ المطلق يوضح حكم صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين في التلفزيون

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، عدم صحة صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين الشريفين من خلال النقل المباشر للصلاة عبر التلفزيون.

وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار حائل الدولي

وصلت إلى مطار حائل الدولي أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحريصة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

الكلباني: لو عاد بي الزمن لن أتراجع عن رأيي في «الغناء»

أكد إمام الحرم المكي سابقًا، الشيخ عادل الكلباني، أنَّه لو عاد به الزمن، ما تراجع عن رأيه بعدم حرمة الغناء.

بلدية الشوقية بمكة تتلف كميات من الفراولة الفاسدة

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة، في إتلاف ٦٩ كيلوجرامًا من فاكهة الفراولة التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمَّ ضبطها مع الباعة الجائلين في حي الكعكية.

محافظ الداير يتفاعل مع حالة «إنسانية» ويتابع مباشرتها لحظة «السحور»

تفاعل محافظ الداير، «نايف بن ناصر بن لبدة»، مع شكوى مواطن تلقاها على هاتفه ساعة السحور، عن حالة مرضية بقُرى «آل زيدان»، لأحد الاشخاص القاطنين هناك، حيث وجه «بن لبدة» -بشكل مباشر- الجهات الصحية والأمنية، بمباشرة الحالة على الفور.

الصخري: أمطار متفاوتة ورياح نشطة بمناطق عدة.. نهار ومساء السبت

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توقع المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، هطول أمطار وهبوب رياح، نهار ومساء اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة.

أمانة الباحة تنفّذ أكثر من 380 جولة رقابية وتفتيشية

نفّذت أمانة منطقة الباحة 389 جولة رقابية وتفتيشية, وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.

بالتعاون بين «ساما» و«كفالة»..إطلاق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95%

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع برنامج كفالة برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح، وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة؛ بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

التعليم: ‏12 وسيلة أتاحتها الجامعات للتقويم النهائي للطلاب والطالبات

أكدت وزارة التعليم، أن الجامعات أتاحت 12 وسيلة للتقويم النهائي للطلاب والطالبات، بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص، وضمان العدالة بين الجميع.

إغلاق 86 منشأة بمكة خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة وإجراءات مكافحة كورونا

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في البلديات الفرعية، أمس الجمعة، 86 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

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