«تجارة مكة»: جميع السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة

أكدت استمرار الجولات الرقابية على جميع منافذ البيع
أكد فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وفرة المنتجات والسلع الرمضانية بكميات كبيرة في محافظة جدة، مؤكدة على قيام الفرق الرقابية بجولات متواصلة جميع منافذ البيع؛ للتأكُّد من استمرارية عملها بخدمة المستهلك، والتحقق من التزامها بأنظمة حمايته.
ولفت إلى أنَّ هذه الجولات تهدف أيضًا إلى تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وأوضح أنَّ وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكلٍ طبيعيٍّ. مشيرًا إلى أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الاحتياج.
وأشار إلى أنَّ وزارة التجارة تستقبل البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط بالضغط هنا، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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