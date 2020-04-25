بالفيديو.. الكلباني: لو عاد بي الزمن لن أتراجع عن رأيي في «الغناء»

أكد إمام الحرم المكي سابقًا، الشيخ عادل الكلباني، أنَّه لو عاد به الزمن، ما تراجع عن رأيه بعدم حرمة الغناء.

جاء ذلك خلال استضافة «الكلباني» في برنامج «الليوان» المذاع على قناة «روتانا خليجية».

واعتبر إمام الحرم المكي أنَّ هجوم الناس عليه جاء بسبب أنهم يريدون أن يسمعوا من العلماء ما يريدون سماعه، ويتوافق مع رغباته وميولهم.

وقال «الكلباني»: إن البعض قالوا له إنَّه ليس أهلًا للفتوى، حيث قال لي شخص ما بأنه يفتي بحل الغناء، فسألته وأنت ماذا تقول في الغناء؟ فردّ علي قائلًا بأنّه حرام، فقلت له: أنت الآن تفتي.

وأضاف «الكلباني» أنه قال لشخص راجعه في هذا الأمر بـ«أنا مقلد وأنت مقلد، ولا يلزمني اتباع من تقلده أنت». مشيرًا إلى أنه قلد في موضوع الغناء الإمام الشوكاني وابن حزم.

وردًا عل سؤال: هل أخطأ عند تصدّيه لفتوى الغناء؟ قال الكلباني: إنه لو رجع به الزمن لن يتغيَّر رأيه، مشيرًا إلى أنه يقول برأيه في حل الغناء منذ عام 1426 هـ، لكنَّ ذلك انتشر بعد سنوات.

Advertisements

وقال الكلباني، إنَّ هجوم الناس عليه ليس لأنّه تصدَّر للفتوى، فالناس هاجمت المغامسي والمطلق عندما تكلما عن الغناء، لكن لأن الناس لا تريد حتى من العالم الكبير إلا أن يقول ما يريدونه هم فقط.

اقرأ أيضا:

الكلباني: هذا ما فعلته دعوة عجوز بزوجتي السورية

بالفيديو.. الكلباني يكشف حقيقة الـ39 مليونًا: أنا من أفقر رجال الدين