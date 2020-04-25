الجدعان يرجح إمكانية تعرض العالم لفيروس فتاك مستقبلًا ويدعو للاستعداد بالبحوث العلمية

رجَّح وزير المالية «محمد الجدعان» إمكانية مواجهة العالم فيروسًا ضارًّا فتاكًا يزعزع الحدود ويزعزع نمط حياة البشر على غرار جائحة كورونا، مؤكدًا على أهمية الدَّفع بالبحوث العلمية والتطوير والإنتاج، للتصدِّي والاستباق لهذا الأمر في المستقبل.

جاء ذلك في حديث الجدعان نيابةً عن مجموعة العشرين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، بمشاركة قيادات المنظمات الأممية والحكومات وقادة الصحة في أنحاء العالم.

أكد الجدعان على أهمية رفع الجاهزية المستدامة عبر التنسيق الدولي، بحيث تتمكن الأجيال القادمة من خلال تبصرنا الآن من التأهب على أحسن وجه لمثل تلك الجائحة التي قد تعود إلى الواجهة، إذ إنَّ الاستثمار اليوم سيعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأكَّد وزير المالية، أنَّ مجموعة العشرين ستحاول تحقيق التعاون المشترك من خلال التضامن.

وأوضح أنَّه لتعزيز مجال الصحة أطلقت مجموعة العشرين موقعًا على الإنترنت لتقفي أثر الصعاب المالية التي يواجهها العالم، وهو ما يستوجب حشد 8 مليارات دولار.

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وأضاف أنه «قد أعلن عن تعهُّدات بالتبرع بملياري دولار ونحتاج إلى 6 مليارات، علاوة على التزامات بالتبرع بمبالغ أخرى بما سيسمح بتزويد كل شعوب العالم وكل العاملين الصحيين بمعدات الوقاية».

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