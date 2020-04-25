بالصور.. بلدية الشوقية بمكة تتلف كميات من الفراولة الفاسدة

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة، في إتلاف ٦٩ كيلوجرامًا من فاكهة الفراولة التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمَّ ضبطها مع الباعة الجائلين في حي الكعكية.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس «محمد بن غالب المشيخي»: إنَّ ذلك يأتي امتدادًا للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأوضح المشيخي، أنَّه تم إتلاف الفراولة «مجهولة المصدر» وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب سوء التخزين والحفظ.

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