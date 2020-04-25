القبض على 2307 أشخاص تورطوا قضايا تهريب مواد محظورة وحشيش وأسلحة وذخيرة حية

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة 74 طن قات، و177 كيلو جرام حشيش، و9357 حبة محظورة، و239 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و3362 من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 2307 أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها 2,839,955 ريالاً، وحجز قرابة 2268 سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 11967 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.