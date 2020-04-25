

جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس , تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يوميا , حيث تغادر الرحليتن الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جيزان فرسان ـ فرسان جازان" في نفس الموعد , فيما تنطلق الرحلتين الأخيرتين بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان , ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعيا لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلائم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم , داعية المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.

// انتهى //

16:46ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة للنقل تبدأ تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.