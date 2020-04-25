

الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة ( 74 ) طناً من مادة القات المخدرة، و ( 177 ) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و ( 9357 ) حبة محظورة، و( 239 ) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و( 3362 ) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم ( 2307 ) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها ( 2,839,955 ) ريالاً، وحجز قرابة ( 2268 ) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط ( 11967 ) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

// انتهى //

15:59ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات الأفواج بوزارة الداخلية تضبط عدداً من محاولات تهريب المواد المحظورة بمناطق جازان وعسير ونجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.