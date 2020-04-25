السعودية اليوم /" واس " ترصد حركة المتسوقين وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسواق جازان مع بداية شهر رمضان المبارك



جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

شهدت المراكز التجارية والتموينية والأسواق الشعبية بمنطقة جازان مع بداية شهر رمضان المبارك, حركة تجارية لافتة خلال فترة السماح بالتجول خلال الشهر الكريم والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

وحرص المتسوقون على زيارة تلك الأسواق وشراء العديد من الوجبات والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة على مدار العام وتزدهر خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت وكالة الأبناء

وخصصت المراكز التجارية بالمنطقة عددا من العاملين بالمداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأبدى المتسوقون إعجابهم بما تقدمه تلك الأسواق و المراكز التجارية والتموينية لهم من خدمات وإجراءات احترازية للوقاية للحد من انتشار

// انتهى//

15:24ت م

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جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسشهدت المراكز التجارية والتموينية والأسواق الشعبية بمنطقة جازان مع بداية شهر رمضان المبارك, حركة تجارية لافتة خلال فترة السماح بالتجول خلال الشهر الكريم والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.وحرص المتسوقون على زيارة تلك الأسواق وشراء العديد من الوجبات والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة على مدار العام وتزدهر خلال شهر رمضان المبارك.ورصدت وكالة الأبناء السعودية " واس "وعي المتسوقين وتطبيق لتلك الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات ، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.وخصصت المراكز التجارية بالمنطقة عددا من العاملين بالمداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك.وأبدى المتسوقون إعجابهم بما تقدمه تلك الأسواق و المراكز التجارية والتموينية لهم من خدمات وإجراءات احترازية للوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدين التزامهم التام بتلك التعليمات والإجراءات الوقائية من أجل صحة وسلامة الجميع.// انتهى//15:24ت م0056

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.