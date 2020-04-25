السعودية اليوم / ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في رواند إلى 176 حالة



كيغالي 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لاتزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

// انتهى //

14:53ت م

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كيغالي 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لاتزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.// انتهى //14:53ت م0053

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