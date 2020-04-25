السعودية اليوم / تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت



الكويت 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 656 حالة.

// انتهى //

14:47ت م

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الكويت 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892 فيما سجلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس.وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 656 حالة.// انتهى //14:47ت م0051

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