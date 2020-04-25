شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سلوكيات إيجابية تساعد في ترشيد الطاقة خلال الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن

السلوكيات الإيجابية التي تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية خلال فترة الحجر المنزلي خلال جائحة كورونا التي عصفت بجميع دول العالم، مشيرا إلى أن من أهم السلوكيات "إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب؛ لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف.

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ونوه المركز إلى أهمية إسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية "Window Type " في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز".

واوضح المختصون في المركز على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وأشار المختصون إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك".