شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: سجلنا في المملكة 1197 حالة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

متحدث وزارة الصحة: سجلنا في المملكة ١١٩٧ حالة جديدة، و٢٤٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٧٦٪ لغير سعوديين.

وصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى ١٦٢٩٩ حالة، بينها ١٣٩٤٨ حالة نشطة، منها ١١٥ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.