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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.
فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
فيديو | متحدث #الصحة: تسجيل 1197 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في #المملكة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2020
#الإخبارية pic.twitter.com/bzfOuxbdbI
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 04:01 PM
في مؤتمر صحفي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.
فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | متحدث #الصحة: تسجيل 1197 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في #المملكة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2020
#الإخبارية pic.twitter.com/bzfOuxbdbI
، بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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