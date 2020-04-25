، بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مؤتمر صحفي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

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