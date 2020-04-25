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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين

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محمد بن مسعود - الدمام - في مؤتمر صحفي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس ""، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 04:01 PM

في مؤتمر صحفي

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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
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، بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين ،
المصدر : الخليج 365

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