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سجلت المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض، 925 حالة إصابة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1197 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 16699 حالة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2215 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 136 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 04:00 PM
عدد المتعافين من الفيروس يبلغ 2215 حالةمكة في المقدمة بـ 364حالة.. 925 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 4 مدن بالمملكة
سجلت المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض، 925 حالة إصابة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1197 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 16699 حالة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2215 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 136 حالة وفاة.
، مكة في المقدمة بـ 364حالة.. 925 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 4 مدن بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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