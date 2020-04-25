، ذكرى رحيل "أميرة الخير".. "سلطانة بنت تركي السديري": تاريخ من العطاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - صاحبة "الأيادي البيضاء" التي عُرفت بدعمها للخير وبكتها "الإنسانية"

استحضر مغردون مآثر حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأميرة سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت غرّة رمضان 1432هـ بعد أعوامٍ قضتها بالعمل الخيري سُميت على إثره بـ"أميرة الخير" لسخائها في الأعمال الخيرية، حيث دعمت جمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات البر ورفعت شأن المعوقين ودعمت تمكينهم، كما سعت لتكريس مبدأ "التكافل الاجتماعي" طوال حياتها.

وبعد رحيل الفقيدة عن الحياة، بكتها "الإنسانية" ورثاها اليتامى والمتعففون والمترفعون عن الفاقة؛ تقديراً لمواقفها معهم، وبقي ميدان العمل الخيري شاهداً على ذلك.

وللفقيدة من الأبناء الأمير فهد بن سلمان، والأمير أحمد بن سلمان، والأمير سلطان بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة، والأميرة حصة.

ومما ينقل عنها قولها عن ابنها الأمير سلطان أثناء صعوده للفضاء: أخرجت أبنائي من أمومتي إلى أمومة الوطن ولا أرى ما يراه الناس من أنه رائد الفضاء العربي المسلم فقط، إنما هو قطعة مني أهديته للوطن، وإنجازه لا يحسب له أو لي، بل هو حق للوطن.

وقالت عن ابنتها الوحيدة "حصة": حصة واحدة من عناصر المجتمع تتعلم من العلم أحسنه وتعرف من المعارف أكثرها وأشملها، وتلم بكل معلومة، وتتقن أكثر اللغات، وتسهم في كل مشروع، لتنشط في تقديم دور يمثلها في مجتمع العطاء والبذل أسوة بإخوتها.

وقد ورثت الأميرة "حصة" شغف العمل الخيري من والدتها "أميرة الخير" حيث قالت في حوارٍ صحفي قبل أشهر عن هاجسها وطموحها: في الوقت الحالي أنا مهتمة بالمؤسسة التي نود تدشينها قريباً بإذن الله "مؤسسة إنسانية"، وأشعر أن هذا العمل سيمنحني فرصة أكبر للمشاركة في تقديم ولو جزء بسيط من واجبنا تجاه هذا الوطن العظيم، كما أن الوالد حفظه الله يشاركني نفس هذا الشعور، وكذلك الأمير محمد حفظه الله".

وفي ذكرى رحيلها، يتذكر مدونون أحد الأوجه الاجتماعية الخيرية التي لم تتوان طوال حياتها عن البذل والعطاء خلالها، مسجلة مسيرة مشرقة لسيدات المجتمع السعودي.

وقالت حصة الشهري في تغريدة لها: ‏اللهم ارحم خالتي الأميرة سلطانة بنت تركي السديري زوجة الملك سلمان في مثل هذا اليوم 1/ 9 انتقلت إلى رحمة الله اللهم اجبر قلب ابنتها الأميرة حصة بنت سلمان واجبر قلوبنا، أحبها الكبير والصغير أم الخير.

وكتب حساب "موجز الأخبار":‏ في مثل هذا اليوم في شهر رمضان قبل 9 أعوام.. انتقلت إلى رحمة الله الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد بن محمد الأحمد السديري فارقت الدنيا أم الخير ومصدره فقدتها الأعمال الخيرية اللهم اغفر لأم فهد وارحمها واجمعها بابنها فهد وأحمد بن سلمان ووالديها في جناتك جنات النعيم.

ودوّن "نبراس":" في 1 رمضان انتقلت إلى رحمة الله الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد بن محمد الأحمد السديري، اللهم وفي يوم الجمعة وأول أيام شهرك الفضيل اجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجمعنا بها في جنات النعيم، وأبدل ترابها بالمسكِ والريحان وأجعلها أسعد السعداء بقربك وجوارك يا رب.