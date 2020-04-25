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إصابة رئيس لجنة بمجلس الدوما الروسي بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي د ليونيد كالاشنيكوف، اليوم السبت إصابته بفيروس "".

جاء ذلك رداً على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية عما إذا كان بالفعل يعاني التهاباً في الرئتين يسببه فيروس "كورونا"، قال "كالاشنيكوف": "هذا صحيح. حالتي متوسطة، وأتلقى علاجاً في المستشفى".

"كالاشنيكوف" أوضح أن الاختبار أظهر نتيجة سلبية، أي خلوه من الفيروس، ولم يتسنّ الكشف عن حقيقة المرض إلا من خلال التصوير المقطعي المحوسب.

وقال "كلاشنيكوف": إن أعراض المرض ظهرت لديه يوم الاثنين، مضيفاً أنه التقط العدوى من سائقه الذي أصيب بالمرض، ودخل المستشفى قبل أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 03:33 PM

إصابة رئيس لجنة بمجلس الدوما الروسي بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي د ليونيد كالاشنيكوف، اليوم السبت إصابته بفيروس "كورونا".

جاء ذلك رداً على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية عما إذا كان بالفعل يعاني التهاباً في الرئتين يسببه فيروس "كورونا"، قال "كالاشنيكوف": "هذا صحيح. حالتي متوسطة، وأتلقى علاجاً في المستشفى".

"كالاشنيكوف" أوضح أن الاختبار أظهر نتيجة سلبية، أي خلوه من الفيروس، ولم يتسنّ الكشف عن حقيقة المرض إلا من خلال التصوير المقطعي المحوسب.

وقال "كلاشنيكوف": إن أعراض المرض ظهرت لديه يوم الاثنين، مضيفاً أنه التقط العدوى من سائقه الذي أصيب بالمرض، ودخل المستشفى قبل أسبوع.

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، إصابة رئيس لجنة بمجلس الدوما الروسي بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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