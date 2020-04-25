حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 25 أبريل 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ،الشرقية). فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ، جازان ).

Advertisements

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه الى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.