شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 43% من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة المنطقة الشرقية 43% من مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد بالدمام،حيث يتم العمل على إنشاء محطه تصريف مياه أمطار بطاقه تصريفية إجماليه قدرها 26500 متر مكعب / ساعه بالحي الخامس وذلك ضمن الخطة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بضاحية.

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