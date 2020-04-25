شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مندوب يوزع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الغذاء والدواء مندوبًا في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة، وتمت إحالته للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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