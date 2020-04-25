شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عن بعد لمنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أقامت وكالة التخطيط والشؤون التطويرية ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بالوكالة برنامج بعنوان " إدارة المخاطر " عن بُعد لمنسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بهدف تطوير مهارات التعامل مع الحدث وكيفية الوصول للحلول بأفضل النتائج. وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي باسم بن حميدان اللهيبي أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد لتطوير منظومة العمل من خلال الاكاديمية الإلكترونية خلال فترة تعليق العمل في الوكالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل عن بعد لمنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.