شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد مخالفين لقرار منع التجول يصلون الجمعة في إحدى الطرق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو قيام مجموعة من الأشخاص بإداء صلاة الجمعة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي.

وقام الأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، بالصلاة في منطقة الجياد بمكة المكرمة، مخالفين بذلك قرار منع التجوال وضرورة التباعد الاجتماعي الذى صدر للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن جهتها، فقد سارعت الجهات الأمنية بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالمقطع، وبناءً عليه قامت بتأمين الموقع لمنع مثل هذه الممارسات المخالفة ومحاسبة المخالفين.