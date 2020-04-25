شكرا لمتابعة خبر عن حظر تصوير المستفيدين أثناء تقديم الدعم والإعانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم السبت عن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعدم تصوير المستفيدين أثناء تسليمهم المساعدات والإعانات . كشفت مصادر اليوم السبت عن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعدم تصوير المستفيدين أثناء تسليمهم المساعدات والإعانات . وأكدت الوزارة أن القرار يسري على وسائل الإعلام و التصاميم الإعلانية للبرامج وتقارير اعمال الجمعيات ، والمسوقين من الأفراد والمؤسسات الذين يتعاونون مع الوزارة . وسمحت الوزارة فقط بتصوير المنتجات التموينية فقط دون المستفيدين وذلك حفاظاً على خصوصياتهم .

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