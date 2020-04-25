شكرا لمتابعة خبر عن لحظة مؤثرة لمواطن عائد من الخارج يُقبل جواز سفره (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مشهد مؤثر عن قيام مواطن عائد من الخارج بتقبيل جواز سفره فرحًا بوصوله لأراضي المملكة⁩. كشف مشهد مؤثر عن قيام مواطن عائد من الخارج بتقبيل جواز سفره فرحًا بوصوله لأراضي المملكة⁩. وظهر التأثر الشديد على ملامح المواطن الشاب الذي كان يرتدي كمامة وفقًا للإجراءات الوقائية؛ حيث أخذ يقبل جواز سفره وينظر إلى السماء شاكراً الله لعودته إلى أرض الوطن وشعوره بالأمان فيه رغم أزمة الجائحة.

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