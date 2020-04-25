شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الولاية على أموال القاصرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ ، تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة . أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ ، تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة . وشهد إجتماع المجلس عبر التواصل المرئي الخميس الماضي اعتماد الخطة الإستراتيجية للعام الجاري أيضاً بجانب اعتماد تقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018 م ، والحساب الختامي ، وماقشة عدة قضايا وموضوعات تخص الهيئة .

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