شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من رياح شديدة مثيرة للأتربة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق من نشاط في الرياح السطحية الغربية المثيرة للغبار والأتربة . حذر الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق من نشاط في الرياح السطحية الغربية المثيرة للغبار والأتربة . وقال " الزعاق " أن الرياح ستكون بشدة في الأماكن المكشوفة على المثلث الواقع بين حائل والعلا والمدينة المنورة . وكانت الأرصاد فد حذرت من تقلبات جوية ورياح نشطة وأتربة على عدة مناطق ، مطالبة الجميع بإتباع تعليمات السلامة والحذر .

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