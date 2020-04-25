شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مندوب يوزع منتجات طبية غير مرخصة في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

‏ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، مندوبًا في محافظة القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تمت إحالته للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.​​