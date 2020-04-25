شكرا لمتابعة خبر عن طريقة مندثرة محفورة بذاكرة فيفاء لإعلان دخول رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فيفاء (صدى):

على الرغم من اندثار عادة اطلاق النار في فيفاء عند حلول شهر رمضان المبارك إلا أنها لا زالت محفورة في ذاكرة المواطنين ، ومرتبطة بوجدانهم .

وتعود هذه العادة إلى عشرات السنين حين كانت وسائل الإعلام غير متاحة ، وكان الراديو لدى عائلات معينة ، فيلجأ رجال فيفاء لإطلاق النار عند الأحداث الهامة كحلول رمضان أو العيدين أو حتى حينما يرغبون في جمع الأهالي لإخبارهم بشئ هام .

ومع وفرة وسائل الإعلام والتكنولوجيا انقرضت هذه العادة ، إلا أنها لازالت عالقة بالأذهان وتجسد أهم مظاهر الحياة القديمة .