شكرا لمتابعة خبر عن طريقة مندثرة محفورة بذاكرة فيفاء لإعلان دخول رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فيفاء (صدى):على الرغم من اندثار عادة اطلاق النار في فيفاء عند حلول شهر رمضان المبارك إلا أنها لا زالت محفورة في ذاكرة المواطنين ، ومرتبطة بوجدانهم .
وتعود هذه العادة إلى عشرات السنين حين كانت وسائل الإعلام غير متاحة ، وكان الراديو لدى عائلات معينة ، فيلجأ رجال فيفاء لإطلاق النار عند الأحداث الهامة كحلول رمضان أو العيدين أو حتى حينما يرغبون في جمع الأهالي لإخبارهم بشئ هام .
ومع وفرة وسائل الإعلام والتكنولوجيا انقرضت هذه العادة ، إلا أنها لازالت عالقة بالأذهان وتجسد أهم مظاهر الحياة القديمة .
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