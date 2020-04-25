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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» : رياح غربية نشطة على القطاع الغربي والشمالي والأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم السبت، أن تكون هناك رياح غربية مثيرة للأتربة على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والأوسط.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم السبت أن تكون الرياح غربية نشطة مثيرة للغبار على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والأوسط. والآن 03:15ص لا زال الغبار يؤثر على شمالي الجوف والحدود الشمالية ويتحرك شرقاً" .
وقال " المسند " أنه: " متوقع اليوم السبت أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: الرياض، والشرقية، وربما نجران وشرق عسير .. هذا والله أعلم " .
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