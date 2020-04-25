شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, و تشمل مدينة تبوك و كافة محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.