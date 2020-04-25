شكرا لمتابعة خبر عن خيركم تشعل التنافس بين حفاظ وحافظات القرآن بالمملكة عبر ( المهرة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أطلقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة , يوم أمس غرة شهر رمضان المبارك , ( مسابقة المَهرة 5 ) والتي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة .

وأفاد رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة , وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة ، و عامها الخامس على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات الوطن من ذوي الأصوات الجميلة , وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم ( 0114052999) لمن أراد المشاركة , وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف من كلا الجنسين على الجوائز القيمة .

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وبين رئيس خيركم أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 25 ألف ريال , في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة , والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.

يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الأربع أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإشادات المسؤولين.