السعودية: رابط تحميل تطبيق شقردي وقت الحظر لتوصيل الحدمات لكافة محافظات المملكة 1441

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم السبت 25 أبريل 2020، رابط تحميل تطبيق شقردي وقت الحظر لتوصيل الخدمات لجميع محافظات المملكة لعربية السعودية 1441،وهو منصة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية تم إنشاؤها لتسهيل المتنزهين والسياح والمسافرين من خلال توفير عدد من الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة تربط مزودي الخدمة شقردي والعميل.

ويتطلع شقردي إلى خلق بيئة خصبة للسياحة في المملكة موكبه رؤية المملكة 2030 ،وهو تطبيق خاص للعديد من الخدمات المختلفة مثل الأعمال الكهربائي وأعمال الصيانة والخدمات المنزلية وأعمال السباكة والدهانات والتشطيبات والتشوهات من الشركات المختلفة الأخرى التي تعمل على توفير فرص العمل المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الذين يحتاجون إلى العمال لقضاء تلك الأعمال.

رابط تحميل تطبيق شقردي وقت الحظر لتوصيل كافة محافظات المملكة 1441

ويسمح التطبيق للعمال والشركات المستقلة بالتقدم في هذه الأعمال، حيث يتم إرسال الطلب إلى مقدم الخدمة ويتم اعتماده أو فرضه من خلاله، وفي حالة القبول، يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف إلى مزود الخدمة تحتوي على وسائل الاتصال الخاصة بالمتقدم في الخدمة للتواصل معه وقضاء العمل.

يشار إلى أن التطبيقات المسموح بها التوصيل للمنازل في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الاتصالات السعودية، حيث أصدرت هيئة الاتصالات السعودية أسماء التطبيقات المصرح لها بالتسليم للمنازل خلال فترة حظر التجول في جميع مناطق السعودية.

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وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة، رابط مباشر يتم من خلاله منح المواطنين بالمملكة تصريح التنقل وقت الحظر ضمن شروط محدودة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة عبر بيان رسمي، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيقه في جميع مناطق المملكة كافة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية أن تلك الخطوة تأتي إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال.

ونوهت الوزارة على الجهات التي تعتمد على الحافلات المخصصة لنقل موظفيها، إلى أنه يلزمها تصريح تجول واحد فقط، ويكون لسائق الحافلة وفقاً لضوابط تشمل أن يتم تحديد رقم الحافلة والمسار التي تنتقل فيه، بالإضافة اتباع إجراءات السلامة التي عممتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية، والتي يعد من أهمها أن تحمل الحافلة نصف الركاب فقط والحفاظ على التباعد المناسب بين راكبيها.