طقس السعودية : عواصف وامطار خلال الساعات المقبلة

توقعت هيئة الارصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، بتعرض بعض مناطق المملكة لعواصف خلال الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية هطول امطار رعدية مصطحبة برياح نشطة على كل من الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساع، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

ومن المنتظر أن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.