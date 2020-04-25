السعودية : مصلى جديد في الحرم المكي

أشرف وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات المهندسية، اليوم السبت، على مصلى المكبرية الجديد في المسجد الحرام الذي دشنه رئيس عام شؤون المسجد الحرام والنبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

ووضع المصلى الجديد والمقدرة مساحته بـ 2210 متر على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، وتم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديين من منسوبي الوكالة، إضافة إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.