مع انتشار فروس كورونا المستجد، أطلقت المملكة العربية السعودية رابط تحميل تطبيق رابط تحميل تطبيق هناك زمزم للايفون لتوصيل مياه زمزم للمنازل في كافة محافظات المملكة مجانا، يأتي ذلك لمنع المواطنين من التنقل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "واس"، يوم 24 أريل 2020 إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, دشن منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل وذلك بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.

السعودية: رابط تحميل تطبيق هناك زمزم للايفون لتوصيل مياه زمزم للمنازل بكافة المحافظات مجانا

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السديس" أن التوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قد اقتضت تذليل كل العقبات، وتسخير جميع الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين، موضحًا أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية قد تم الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لترات) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبيةً لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة "هناك" الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيًا، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي.

وأشار "الموكلي" إلى توقيع اتفاقية مع شركة "بندة" للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حاليًا على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

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وأوضح "الموكلي" أن منصة "هناك" الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ‪27 / 4 /2020م ، وعلى نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة "بندة" للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيًا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ‪27 /04/2020م، وذلك وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قِبل الجهات المتعاقد معها.

وأكد أن هذه الحلول المؤقتة ستنفذ وفق الشراكة والتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعم من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على المياه المباركة، موضحًا أنه سيتم إيقاف تلك الحلول عند زوال هذه الجائحة -بإذن الله وتوفيقه- والعودة إلى الوضع السابق وفق برنامج ضيوف الرحمن.

من جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 "حالة حرجة" تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تويتر: نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب...الملك سلمان: نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا كل بلاء الملك سلمان: نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا كل بلاء السعودية.