«أمانة الباحة» تنفّذ أكثر من 380 جولة رقابية وتفتيشية

ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية
نفّذت أمانة منطقة الباحة 389 جولة رقابية وتفتيشية, وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.
وأوضحت أمانة الباحة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير مخالفات لـ23 محلًّا تجاريًّا، تضمنت فرض غرامات مالية، وإنذارات باتخاذ إجراءات أكثر في حق المخالفين متى استمروا بالتقصير.
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