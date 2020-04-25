شاهد.. الشيخ المطلق يوضح حكم صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين في التلفزيون

استنكر اهتمام البعض بالتراويح أكثر من الفرائض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، عدم صحة صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين الشريفين من خلال النقل المباشر للصلاة عبر التلفزيون.
وقال الشيخ المطلق -خلال استضافته «عن بعد» في برنامج «فتاوى» المذاع على القناة السعودية- إنه لا يحسب أجر الجماعة لمن فعل ذلك، لأنه بين الشخص وبين الحرمين مئات الكيلومترات، ويمكن للإنسان أن يصلي في بيته مع أهله أولاده.
واستنكر الشيخ المطلق اهتمام الناس بالتراويح أكثر من اهتمامهم بالفرائض، قائلًا: إننا نصلي الآن الفرائض في بيتنا والحمد لله، نأخذ أجر الجماعة وأجر الذهاب للمسجد، لماذا؟ لأننا ممنوعون من المسجد لمصلحتنا، ومصلحة المسلمين أكد عليها رب العالمين.
وأشار الشيخ المطلق إلى أن العذر حبسنا عن الذهاب للمساجد، ولولا هذا العذر لكنا أول الذاهبين.
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