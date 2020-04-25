الصخري: أمطار متفاوتة ورياح نشطة بمناطق عدة.. نهار ومساء السبت

توقع المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، هطول أمطار وهبوب رياح، نهار ومساء اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري –عبر تويتر- خلال وقت الظهيرة والمساء، تتشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة، قد تصحب بالبرد، على أجزاء من منطقة الرياض قد تشمل العاصمة، والفرصة أفضل نواحي وادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق والدلم والخرج والمزاحمية، وقد تشمل القويعية وجنوب الدوادمي.

كما توقع «الصخري» تكون سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد، نواحي محافظة رنية وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، خصوصًا المرتفعات وشرقها؛ وأجزاء من مرتفعات منطقة جازان؛ وأجزاء من منطقة نجران.

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وذكر «الصخري»، أن الحالة الجوية تشمل كذلك هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية متوسطة إلى نشطة، سرعتها حوالي٣٥ ~ ٥٥ كم/س، تثير الأتربة، وذلك على شمال شرق وشرق منطقة المدينة، ومعظم أنحاء منطقة حائل، خصوصًا جنوبها الغربي، وأجزاء من منطقة القصيم، خصوصًا غربها وشمالها الغربي.

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