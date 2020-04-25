التعليم: ‏12 وسيلة أتاحتها الجامعات للتقويم النهائي للطلاب والطالبات

تضمن العدالة بين الجميع..

أكدت وزارة التعليم، أن الجامعات أتاحت 12 وسيلة للتقويم النهائي للطلاب والطالبات، بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص، وضمان العدالة بين الجميع. ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجراف يوضح الوسائل الـ 12 للتقويم النهائي للطلاب، وحاء كالتالي:

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