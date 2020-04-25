الأرصاد: رياح سطحية نشطة على سبع مناطق

وأمطار رعدية على الرياض والباحة وعسير
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت- نشاطًا للرياح السطحية على سبعة مناطق.
وأوضح التقرير أن المناطق التي تتأثر بالحالة الجوية السابقة هي (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، الشرقية).
كما توقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، جازان ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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