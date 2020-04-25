محافظ الداير يتفاعل مع حالة «إنسانية» ويتابع مباشرتها لحظة «السحور»

تفاعل محافظ الداير، «نايف بن ناصر بن لبدة»، مع شكوى مواطن تلقاها على هاتفه ساعة السحور، عن حالة مرضية بقُرى «آل زيدان»، لأحد الاشخاص القاطنين هناك، حيث وجه «بن لبدة» -بشكل مباشر- الجهات الصحية والأمنية، بمباشرة الحالة على الفور.

وذكر مواطنون لـ«عاجل»، أن تفاعل المحافظ جاء سريعًا، حيث باشرت الجهات الإسعافية الحالة، وتم نقلها في غضون أقل من ساعة.

وأشار المواطنون إلى أنهم قاموا بتقديم بلاغ للهلال الأحمر، ولكن وقف وجود المريض في قرية حدودية عائقًا أمام المباشرة، واستعان المواطنون بعد ذلك بمحافظ الداير.

حيث أرسل أحدهم شكوى على هاتفه، ليبادر «بن لبدة» بالاتصال على المواطن، ويأخذ التفاصيل ويطمئنهم بأن الجهات المعنية ستباشر الحالة على الفور، وهو ما حدث بالفعل، حيث باشرت الجهات الإسعافية نقل الحالة إلى مستشفى المحافظة.

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وأشاد المواطنون بتفاعل محافظ الداير نايف بن لبدة، السريع، رغم تأخر الوقت وفتحه قنوات التواصل مع المواطن دون قيود، في صورة تترجم سياسة حكومتنا الرشيدة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

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