الحصيني يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على بعض مناطق المملكة اليوم

وضح أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة..
توقع الفلكي عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار، اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة.
وأوضح الحصيني، أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات عسير وجازان، وشرقًا إلى تثليث وبيشة ورنية، ثم وادي الدواسر وبين المثلث والأفلاج والعاصمة الرياض والقويعية، وأجزاء من الجوف والشمالية والشرقية.
وبين أن هناك رياحًا مغبرة على الشمالية والغربية وشمال الوسطى والشرقية؛ إلى أن يصرفها الله.
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