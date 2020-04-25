السعودية اليوم / تسجيل 125 حالة إصابة جديدة و10 وفيات بفيروش كورونا في غانا



أكرا 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في غانا تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الغانية إلى تعافي 134 شخصًا من الفيروس، مشيرة إلى أن غانا قد انهت جزئيًا الإثنين إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات استراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي

// انتهى //

13:43ت م

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أكرا 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في غانا تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1279 مع 10 حالات وفاة.وأشارت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الغانية إلى تعافي 134 شخصًا من الفيروس، مشيرة إلى أن غانا قد انهت جزئيًا الإثنين إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات استراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.// انتهى //13:43ت م0040

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