السعودية اليوم / بيان مشترك من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في لبنان يدعو إلى الحيطة والحذر لمواجهة فيروس كورونا



بيروت 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، ومكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان في بيان مشترك اليوم ، المجتمعات إلى الحيطة والحذر من أجل مواجهة وباء

وأكد البيان أن وباء كورونا كوفيد – 19 ، وضع العالم أمام تحد عالمي لم يسبق له مثيل ، ويمس كل مجتمع في كل دولة، ورأى أن الوباء تسبب في توقف نظم العمل والتعليم والتمويل والحياة المنزلية، مما يؤثر على كل جانب تقريبا من جوانب حياة الناس .

ونوه إلى أن انتقال الفيروس كوفيد-19 يتيسر عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس، حيث ينتشر الفيروس عن طريق قطرات الجهاز التنفسي والاتصال بالأسطح الملوثة، مشددا على ضرورة تنفيذ تدابير التباعد الجسدي في العديد من البلدان بما في ذلك لبنان التي تهدف إلى وقف انتقال الفيروس عن طريق الحد من التفاعل بين الناس .

// انتهى //

13:37ت م

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بيروت 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، ومكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان في بيان مشترك اليوم ، المجتمعات إلى الحيطة والحذر من أجل مواجهة وباء كورونا وأكد البيان أن وباء كورونا كوفيد – 19 ، وضع العالم أمام تحد عالمي لم يسبق له مثيل ، ويمس كل مجتمع في كل دولة، ورأى أن الوباء تسبب في توقف نظم العمل والتعليم والتمويل والحياة المنزلية، مما يؤثر على كل جانب تقريبا من جوانب حياة الناس .ونوه إلى أن انتقال الفيروس كوفيد-19 يتيسر عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس، حيث ينتشر الفيروس عن طريق قطرات الجهاز التنفسي والاتصال بالأسطح الملوثة، مشددا على ضرورة تنفيذ تدابير التباعد الجسدي في العديد من البلدان بما في ذلك لبنان التي تهدف إلى وقف انتقال الفيروس عن طريق الحد من التفاعل بين الناس .// انتهى //13:37ت م0039

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