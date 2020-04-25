السعودية اليوم / تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا



كوالالمبور 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها اليوم إن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 5742 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 98 شخصا.

// انتهى //

12:44ت م

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كوالالمبور 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها اليوم إن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 5742 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 98 شخصا.// انتهى //12:44ت م0033

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