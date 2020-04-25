السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 152 ألف إصابة بفيروس كورونا



برلين 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 152400 حالة إصابة بفيروس

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 196 حالة في غضون 24 ساعة.

من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 109800 مصاب من فيروس كورونا.

// انتهى //

12:17ت م

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برلين 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 152400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 196 حالة في غضون 24 ساعة.من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 109800 مصاب من فيروس كورونا.// انتهى //12:17ت م0031

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